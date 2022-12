En rueda de prensa este domingo, el técnico de la selección de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, aseguró que Neymar ya está recuperado del tobillo derecho y podría jugar contra los asiáticos en el estadio 974, pero no cree que vaya a ser titular.

“Con respecto a Neymar, va a entrenar hoy por la tarde y estará en el partido. Va a hacer trabajo específico, así que no puedo anticipar ninguna situación. Entrenará y si está bien, jugará”, enfatizó el entrenador.

El futbolista, de 30 años, tuvo una lesión del ligamento lateral del tobillo y edema de huesos pequeños lo saca, inicialmente, de la fase de grupo de la Copa del Mundo.

Ante esto, ‘Tite’ aclaró que para él es importante el estado físico de sus jugadores. “Nosotros, mi cuerpo técnico y yo, pagamos el precio de ser mejores, pero no el de la salud. Si Neymar juega es porque tiene luz verde por parte del departamento médico. Yo prefiero jugar, si puedo, con los mejores desde el principio”, añadió el brasileño.

Brasil buscará este lunes los cuartos de final del Mundial contra Corea del Sur, después de perder su último partido de la fase de grupos contra Camerún.

“Estoy tranquilo porque nos hemos preparado bien. Los que no jugaron el otro día han podido descansar y los que lo hicieron bien tienen más confianza. Los que no jugaron y los que no jugaron bien tendrá la oportunidad de mejorar”, indicó el técnico.

Por su parte, el capitán Thiago Silva, quien también participó en la rueda de prensa, habló sobre las lesiones que ha aquejado a la selección.

“Ayer, antes del entrenamiento, confieso que fue un momento muy doloroso ver a los chicos en esa situación de no poder volver a estar en el campo con nosotros. La tristeza es grande. Pero al mismo tiempo nuestro camino continúa, también para ellos. Es la forma en que podemos consolar sus corazones, haciendo nuestro papel”, aseveró.