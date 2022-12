Echaron a Luis Enrique de España y confirmaron a otro Luis (poco conocido) como reemplazo

La Federación Española (RFEF) anunció este jueves la salida del seleccionador español Luis Enrique Martínez, una consecuencia de la eliminación en octavos de final del Mundial Qatar 2022 frente a Marruecos.

El organismo considera que “debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique”, señaló la federación en un comunicado, agradeciendo al técnico su trabajo.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y su director deportivo, José Francisco Molina, “han transmitido al técnico la decisión adoptada”, añadió la nota.

Aunque Luis Enrique dijo en la rueda de prensa luego de la eliminación que no era momento de hablar de su futuro, la decisión no tardó en llegar, porque no pasaron ni 72 horas desde su eliminación para que lo sacaran del cargo.

El entrenador español ahora se une a los entrenadores que se quedaron sin trabajo luego del Mundial y aunque por su reconocimiento seguramente tendrá ofertas dentro de poco, aún no está claro si su deseo es volver a dirigir en clubes o seguir en selecciones.

Nuevo técnico de la Selección de España: Luis de la Fuente

Para esta nueva etapa, la RFEF apuesta por el actual seleccionador Sub-21, Luis de la Fuente, que debería mantener una línea continuista con el trabajo realizado por Luis Enrique. Esto significa que varios jugadores jóvenes van a seguir teniendo su oportunidad en la roja.

Seleccionador Sub-21 desde 2018, tras entrenar a las categorías Sub-19 y Sub-18, Luis de la Fuente proclamó a la ‘rojita’ campeona de Europa en 2019 al imponerse en la final a Alemania 2-1 y logró la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, donde cayó en la final 2-1 con Brasil.

Luis de la Fuente será ratificado en su nuevo cargo en una junta directiva de la RFEF el próximo lunes, tras lo cual se llevará a cabo su presentación ante los medios.

Su primer reto será en marzo, en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania, y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega (25 de marzo) y Escocia (28 de marzo).

*Con información de AFP