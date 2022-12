Queja de Steven Arce por lo que le dijo Luis Enrique en rueda de prensa de España

Con sorpresa, por cuenta de los antecedentes de los seleccionados, pero con lógica, por lo visto en el campo, se dio la eliminación de España a manos de Marruecos en el Mundial Qatar 2022. Y entre las preguntas y respuestas de Luis Enrique Martínez, consumado el fracaso, el cruce con el periodista Steven Arce fue lo más polémico.

Son muchas las críticas sobre el rendimiento de los ibéricos, por la falta de un plan diferente para poder vencer la resistencia y dinámica de los marroquíes. Pero lo dicho por el comunicador de Caracol Radio, que le da la vuelta al mundo, fue lo que no le gustó al entrenador nacido en Asturias.

Lo que expresó Arce, en medio de su pregunta, fue tomado por Martínez como una opinión y una crítica, no tanto una pregunta. Por eso, no respondió de la forma amable, como lo había hecho con otras preguntas de los demás periodistas.

Fuerte respuesta de Luis Enrique y hubo respuesta de Steven Arce

En otras respuestas, Luis Enrique fue autocrítico y aceptó que tomó malas decisiones, no quiso entrar en las polémicas sobre el arbitraje y le quitó responsabilidad a los cobradores de los penales. Pero en la intervención de Steven, tuvo un tono duro e insinuó que no había visto el partido:

Esta fue la pregunta del colombiano, la primera en la atención a medios, en la que empieza indicándole en dónde estaba, porque no lo veía el DT: “¿Míster, qué pasó en partido, por qué España no pudo…? ¡Aquí, aquí! ¿Qué pasó en el partido, por qué España no pudo dominar el juego, sobre todo el medio campo, que ha sido lo más relevante del juego de España, cuando apuesta a atacar?”.

Y así fue la respuesta del DT, en un principio y con actitud recia, al comunicador vallecaucano:

“No sé si has estado en el partido, ¿has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y estabas de espaldas al partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol. Pero dominar el partido, el centro del campo, generar situaciones de progresión, ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel”.

Después de eso, el tono empezó a bajar y llegaron las razones de por qué lo pueden criticar a él y a su selección: “Es cierto que se nos podría ‘achacar’ que podríamos haber generado más ocasiones, estoy de acuerdo. Podríamos haber sido más efectivos en esos últimos metros, pero yo, que me conozco muy bien esa fase del juego, es la fase en la que menos espacio y tiempo hay”. Luis Enrique destacó que Marruecos se defendió bien y los felicitó por el paso a cuartos de final, también dijo que quedó satisfecho por los suyos, porque hicieron todo lo planeado y pedido.

Pasadas unas horas, en el programa ‘La Polémica Mundial’ de Caracol Radio, Steven tuvo la oportunidad de explicar lo ocurrido y lamentó no haber podido hacer una ‘contrapregunta’. Pero también puso en duda los argumentos del técnico de ‘la furia roja’:

“Lástima no poder ‘contrapreguntar’, porque no puedo creer, o bueno, sí, cada quien es libre de ver el fútbol, y más él, que tiene la experiencia tan grande y basta… No (me convenció la respuesta), porque llamar dominio al 80% de posesión, a 1.090 pases, creo que hicieron, una barbaridad. Pero llegar solo una vez, con peligro. No sé qué clase de dominio es ese”.

Según la visión del comunicador de Caracol Radio, no vio nada de lo que dijo Luis Enrique: “La posesión, ¿usted la puede traducir como dominio? No sé, a mí me parece bien discutible. Dominar es hacer o llevar el partido al terreno donde las cosas que pasen allí, te favorecen”.

En el mencionado programa, los compañeros de Steven Arce entraron en el debate y algunos estuvieron en contra de la pregunta que hizo y otros cuestionaron lo que dijo Luis Enrique. Pero Arce afirmó que no le entendieron y que se mantiene en lo que preguntó, más allá de la explicación del técnico: “Quizás, él no entendió a qué me refería yo, está bien, pero uno no puede salir orgulloso. O bueno, también es respetable, cuando su equipo no traduce todo ese dominio de balón, ese dominio en la posesión, en opciones de gol”.