La gran sorpresa de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 la dio sin duda alguna la selección de Marruecos, que eliminó en la tanda de penales a su similar de España.

Aunque los europeos se perfilaron desde la primera fecha de la fase de grupos como grandes candidatos a llegar a instancias finales, pues golearon a Costa Rica 7-0, su nivel futbolístico bajó con el paso de los partidos y en los octavos de final lucieron casi que irreconocibles.

Aunque todo se resolvió en los cobros de pena máxima, muchos de los señalamientos que recibió la selección española cayeron sobre el entrenador, Luis Enrique, quien desde que anunció la convocatoria para la Copa del Mundo recibió fuertes críticas.

Periodistas españoles le caen con todo a Luis Enrique

En el programa El Chiringuito, por ejemplo, el enojo contra el técnico fue tal que casi todos los panelistas pidieron su salida. De hecho, criticaron con vehemencia la faceta de ‘streamer’ que tuvo el DT durante el Mundial, ya que sacaba varios espacios para hablar con internautas en transmisiones en vivo.

“Es un ridículo histórico. Hemos dado más de 1.000 pases eso sí. Qué desastre […]. No se podía seguir jugando así, cero penaltis hemos metido y hemos tirado dos veces a portería en 120 minutos”, aseguró molesto el periodista José Luis Sánchez.

El director del espacio, Josep Pedrerol, intervino y, en tono molesto, pidió a quienes defendieron el proyecto que trataran de explicar lo ocurrido.

“Los que defendían esto que salgan a explicar todo, a los que les parecía bien irse a ‘stremear’ durante otros jugaban un partido”, dijo.

Entre ellos, el periodista catalán Jota Jordi se pronunció y, al contrario de sus compañeros, se mostró ilusionado con la imagen que dejó España en Qatar 2022.

“Hoy se ha equivocado de planteamiento, pero esta generación de futbolistas dará muchas alegrías a España, aunque todavía es pronto, son demasiado jóvenes. Este es el camino”, mencionó.

Sánchez volvió a intervenir y fue contundente con su solicitud: “Me imagino que Luis Enrique se irá después de esto”.

El director del programa volvió a pronunciarse y aseguró que el equipo nunca fue consciente de lo que se estaban jugando.

“Me da igual que Luis Enrique se vaya o no se vaya, me importa es que estamos fuera del Mundial […]. No sabíamos que estábamos en un Mundial… este Mundial será el Mundial de los huevos fritos”, agregó.

Por último, el exjugador español Paco Buyo fue tajante y calificó la actuación de los española como “ridícula”.

“Tú no puedes llevar solo un plan para un Mundial y no puedes dejar 7 jugadores en España que perfectamente podían estar en esta selección e incluso ser titulares […]. ¿Qué hemos hecho en este Mundial? ¡El ridículo! Es un desastre el entrenador y el equipo”, afirmó muy molesto.