La popular ‘Pulga’ compartió una serie de imágenes relacionadas con la obtención del trofeo del Mundial, galardón que fue ‘salado’ por el famoso cocinero turco ‘Salt Bae’ en plena cancha.

(Vea también: Golazo de famoso cocinero: no paró de echarle sal a Copa del Mundo de Argentina)

Messi emitió 8 fotografías del partido ante Francia y de la posterior celebración con sus compañeros. Además, plasmó un sentido mensaje para sus más de 403 millones de seguidores.

Fue así cómo logró imponer una nueva marca de ‘likes’ en esa plataforma, pues el 20 de diciembre, 2 días después de la obtención del título, su publicación superó los más de 60 millones de ‘me gusta’.

De esta manera, dejó atrás y por lejos a la fotografía de un huevo que tenía la marca con 56,6 millones de ‘likes’.

Es por ello que el futbolista argentino cobra cerca de 1,1 millón de dólares, más de 5.250 millones de pesos colombianos, por cada publicación publicitaria en esa red.

Lee También

Acá, la publicación del ‘10’ de la Selección Argentina y el texto que adjuntó:

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos. Vamos Argentina, carajo.