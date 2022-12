El cierre del grupo H en el Mundial Qatar 2022 dejará un interesante cruce entre Ghana y Uruguay.

Este duelo se da 12 años después de que Uruguay eliminara a Ghana en cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010. En esa ocasión, Luis Suárez le metió la mano a un balón que se metía en el arco uruguayo.

Este video muestra a los efusivos hinchas de Ghana:

you see the pain suarez has caused😭 pic.twitter.com/Gtn5h7Lorq

