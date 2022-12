𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 ⚡ ✊ Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira

This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/uFLTIV0sg6

— Portugal (@selecaoportugal) December 2, 2022