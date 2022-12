Argentina se impone en la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia por 2-0, en un partidazo que, por ahora, deja a Ángel Di María como la gran figura del partido.

Y es que el ‘fideo’ fue la gran novedad en el once titular que paró este domingo Lionel Scaloni, al aparecer como volante por izquierda, una posición que no ocupaba desde sus inicios en el fútbol europeo.

Luego de provocar la acción que terminó en penalti y posteriormente en gol de Lionel Messi, Di María apareció en el minuto 36 para aumentar la diferencia en el marcador.

‘Angelito’, como le dicen cariñosamente en su país, recibió un pase desde costado derecho de Alexis Mac Allister y definió con su pierna hábil por encima de la humanidad de Hugo Lloris, quien achicó con velocidad, pero no pudo evitar que el balón entrara el fondo de la red.

Di María salió a celebrar con sus compañeros y no pudo contener la emoción por el gol, pues las lágrimas se apoderaron de él durante el festejo. Las cámaras de la transmisión se quedaron con la cara del ‘fideo’, quien finalizó los primeros 45 minutos con los ojos aguados.

Angel Di Maria was in tears after scoring in the World Cup final 💙

It means everything. pic.twitter.com/x7O6ZkVMbw

— ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022