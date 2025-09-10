La Lotería de Manizales jugó este miércoles 10 de septiembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada miércoles trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultado Lotería de Manizales 10 de septiembre

El número ganador y premio mayor de 2.600 millones de pesos de la Lotería de Manizales fue el 1851 de la serie 139.

¿Qué números cayeron en la Lotería de Manizales?

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: dos de 300 millones de pesos, tres de 200 millones de pesos, cinco de 100 millones de pesos, diez de 80 millones de pesos, diez de 60 millones de pesos, y diez de 40 millones de pesos.

Secos de 300 millones de pesos:

9632 de la serie 084.

5039 de la serie 210.

Secos de 200 millones de pesos:

3707 de la serie 349.

6279 de la serie 085.

9432 de la serie 105.

¿Qué día se juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por Telecafé. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Manizales?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

