Este sábado 9 de agosto de 2025 se juega un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las más populares en Colombia y que, además de millonarios premios, despierta la curiosidad de quienes siguen patrones y estadísticas para intentar anticipar el número ganador.

Aunque los resultados de cualquier lotería son completamente aleatorios, hay jugadores que revisan tendencias históricas para elegir sus combinaciones. Según datos de portales especializados como Lotería Guru y Resultado de la Lotería, algunos dígitos han aparecido con más frecuencia en los últimos años.

Números calientes y fríos de la Lotería de Boyacá

En las estadísticas recientes (2022-2025), los dígitos 5, 9, 7 y 1 son los que más veces han salido en el premio mayor. Por el contrario, los menos frecuentes han sido el 8, 4, 6 y 0, conocidos en el mundo de las apuestas como “números fríos”.

Por posición dentro del número ganador, las cifras más comunes son:

Posición 1: 9

9 Posición 2: 3

3 Posición 3: 2

2 Posición 4: 8

Estos patrones llevan a muchos apostadores a armar combinaciones que mezclen dígitos populares y otros menos frecuentes, con la esperanza de aumentar sus probabilidades o, en caso de ganar, compartir el premio con menos personas.

Números para jugar en la Lotería Boyacá del 9 de agosto

Tomando como base las tendencias y factores de “suerte” más mencionados, estos son algunos números que podrían tentar a los jugadores para el próximo sorteo, según ChatGPT:

9537

7915

7651

9237

5379

1597

3928

5971

9135

7591

Es importante recordar que no existe un método infalible para predecir el resultado y que estas combinaciones son solo sugerencias elaboradas con información histórica y estadísticas de sorteos anteriores.

Recomendaciones para jugar en la Lotería de Boyacá

Incluir al menos uno de los dígitos más frecuentes (5, 9, 7 o 1) en la combinación.

Considerar uno o dos dígitos menos populares (8, 4, 6 o 0) para apostar por combinaciones menos comunes.

Revisar los números ganadores recientes para evitar repetir combinaciones que ya salieron.

En cuanto al número de serie, el 009 es el que ha salido con mayor frecuencia en los últimos sorteos y se considera la más repetida y “probable” desde el punto de vista estadístico. No obstante, el resultado final sigue dependiendo completamente del azar.

