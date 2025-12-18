Súper Astro Sol es uno de los chances más populares entre los colombianos por su fácil acceso y jugosos premios. Cada día, miles de personas prueban suerte con este sorteo, que ofrece diferentes oportunidades de ganar a través de sus múltiples sorteos diarios.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De buenas en el juego y de malas en el amor: su esposa lo dejó por vago y luego se ganó la lotería)

Resultado Astro Sol hoy 18 de diciembre

El número ganador del Súper Astro Sol de este jueves fue el 4055 del signo Cáncer.

Lee También

¿Cuándo juega el chance Súper Astro Sol?

El chance Súper Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados los puede consultar en Pulzo.com.

¿Cómo ganarse el Astro Sol o el Astro Luna?

Acierte a las 4 cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras en orden de izquierda a derecha con uno de los 12 signos zodiacales y se podrá llevar hasta 42.000 veces lo apostado.

* Pulzo.com se escribe con Z