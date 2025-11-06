Súper Astro Luna es uno de los chances más populares entre los colombianos por su fácil acceso y jugosos premios. Cada día, miles de personas prueban suerte con este sorteo, que ofrece diferentes oportunidades de ganar a través de sus múltiples sorteos diarios.

Resultado Astro Luna hoy 6 de noviembre

El número ganador del Súper Astro Luna de este martes fue el 4361 del signo Leo.

¿Cuándo juega el chance Súper Astro Luna?

El chance Súper Astro Luna juega de lunes a sábado a las 10:50 p. m. y los domingos a las 8:30 p. m. Los resultados los puede consultar en Pulzo.com.

¿Cómo ganarse el Astro Luna o el Astro Sol?

Acierte a las 4 cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras en orden de izquierda a derecha con uno de los 12 signos zodiacales y se podrá llevar hasta 42.000 veces lo apostado.

