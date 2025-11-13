Súper Astro Luna es uno de los chances más populares entre los colombianos por su fácil acceso y jugosos premios. Cada día, miles de personas prueban suerte con este sorteo, que ofrece diferentes oportunidades de ganar a través de sus múltiples sorteos diarios.

Resultado Astro Luna hoy 13 de noviembre

El número ganador del Súper Astro Luna de este martes fue el del signo .

¿Cuándo juega el chance Súper Astro Luna?

El chance Súper Astro Luna juega de lunes a sábado a las 10:50 p. m. y los domingos a las 8:30 p. m. Los resultados los puede consultar en Pulzo.com.

¿Cómo ganarse el Astro Luna o el Astro Sol?

Acierte a las 4 cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras en orden de izquierda a derecha con uno de los 12 signos zodiacales y se podrá llevar hasta 42.000 veces lo apostado.

