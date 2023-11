Amparo Grisales no solo se ha caracterizado por ser una de las personalidades más importantes de la televisión colombiana, gracias a su carrera, sino también por su manera de decir las cosas. Esta vez le tocó el turno a Pipe Bueno.

Sin duda, la presión y la tensión están aumentando dentro del programa, sobre todo porque los jurados suelen tener diferencias cuando se trata de calificar u opinar de la presentación de algunos participantes, como por ejemplo ‘Miguel Bosé’, ya que Pipe afirma que no se esfuerza lo suficiente y comete equivocaciones que, a esta altura de la competencia, no debería, cosa que no piensa Grisales.

Lo cierto es que, al ver que Pipe Bueno no estaba de acuerdo con ella, decidió atacarlo con lo primero que vio, que fue precisamente su particular camisa:

“No te sienta bien la ropa”, afirmó Amparo Grisales, a lo que Bueno contestó: “Estábamos hablando de ‘Miguel Bosé’, no de mí”. Luego de eso, Grisales remató: “Parece mío, lo sacaste de mi clóset”.

En redes sociales no dejaron pasar tal detalle y aseguraron que Pipe no se veía nada bien, incluso llegaron a decir que “a Pipe Bueno lo vistió el enemigo”.

Lo cierto es que Grisales concluyó con que se veía bien, que le lucía tal camisa y que tan solo estaba molestando. Escola, por su parte, afirmó que parecía “la leyenda del dorado”.

‘Yo me llamo’ saldrá del aire temporalmente

El programa que se lleva normalmente el ‘rating’ de las noches colombianas tendrá un receso en diciembre, pues Caracol Televisión tiene una programación especial para esta temporada.

En reemplazo del ‘reality’ musical llegará ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, de la mano de Carolina Cruz, Jessica Cediel y ‘Suso’, entre otros comediantes y presentadores colombianos.

