green

Eso, porque ya ha provocado dos visitas de la policía, probablemente por el ruido que hace en las fiestas que organiza semanalmente y transmite en vivo en su cuenta de Instagram.

En la grabación, que fue replicada por otro perfil que sube información de famosos a la misma red social, Yina Calderón muestra la vista que tiene ahora, al tiempo que señala a “los vecinos, que no me quieren tanto, porque he traído a la policía dos veces al conjunto”.

De igual forma, afirma que la administradora “me odia, y no me he pasado”, y muestra algunos de los muebles que ya compró para adornar su apartamento, del que hizo un recorrido para sus seguidores cuando se lo entregaron.

Este sábado, Yina Calderón tendrá de invitada a la también exprotgonista de Novela Manuela Gómez, con quien ha tenido varios encontrones en redes y hasta una pelea, con todo y mechoneada, en un bar de Medellín.