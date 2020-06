Presuntamente, la pareja “ha interrumpido” el descanso de sus vecinos “con sucesivas fiestas”, al punto que “fueron citados por el consejo de la administración”, que los multó. El esposo de Kimberly no habría aceptado la sanción, porque el manual de convivencia del edificio del norte de Bogotá donde residen no estipula nada al respecto de los decibeles, y dejó el caso en manos de su abogado, aseguró Solano en el programa.

El presentador, además, manifestó que la actriz y su pareja son “vecinos de Mary Méndez” y, en ese momento, su compañera de set expresó: “Ah, sí, ellos viven diagonal”. Sin embargo, eso lo desmintió después (al parecer, su residencia es a tres cuadras), cuando Carlos Vargas, otro de los presentadores del espacio de entretenimiento de Caracol, sugirió que ella fue una de las residentes que se quejó por el ruido.

“Yo creo que la vecina que sapeó fue Mary Méndez, porque yo recuerdo que en estos días Mary Méndez subió una historia que decía: ‘Fiesta que veo, fiesta que sapeo’. ¡Mala, mala, mala!”, aseguró Carlos Vargas.

“Primero, ‘Fiesta que veo, fiesta que sapeo’ es una iniciativa que nació en Barranquilla, ni siquiera nació acá en Bogotá. Punto dos, les quiero recordar, queridos amigos, que yo me mudé, así que yo no tengo absolutamente nada que ver ni con Kimberly, ni con ‘Fede’, ni con absolutamente nadie. Tercero que todo, les voy a recordar que yo me levanto con las gallinas, a las 3 de la mañana, así que si tú me pones música a las 4 o 5 de la mañana, me puede importa menos, porque a esa hora ya estoy más que despierta”, expresó Mary Méndez e iba a continuar con otro punto, pero sus compañeros la detuvieron.