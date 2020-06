La joven aseguró que el motivo por el que ya no se someterá al “levantamiento y recorte de glúteos”, tras las otras intervenciones que le practicaron por el problema de biopolímeros que sufrió, es por la cicatriz que le quedaría.

“Ya me la quiero y me la acepto como es, al que no le guste que se cag&% en una loma, bebé. A mí me gusta así y si está caída o no es mi problema. […] No me la voy a cambiar porque la cicatriz es bastante grande”, expresó Yina Calderón.