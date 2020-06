green

Durante una charla en vivo en Instagram, Luisa Fernanda W le confesó a la comediante como vivió realmente los meses después de la muerte del cantante, con quien sostuvo una relación de menos de un año, que llegaron no solo con el dolor de la pérdida, sino con el señalamiento de miles de personas.

“El día que esto sucedió, para mí aceptar la noticia fue muy dura. Porque a mí me tocó ir a despedirme. Hice un trabajo de aceptación muy grande en ese momento […] Siento que fui muy genuina. Seguí mi vida normal. Fui genuina e ingenua. Me habría gustado que alguien me asesorara […] La gente cree que yo no lloré, que me fui supervestida al homenaje que le hicieron… Fueron mis amigos los que realmente me arreglaron”, comenzó diciendo Luisa, antes de reflexionar sobre cómo la juzgaron sus seguidores y detractores.

“Me convertí en la villana. A mí me han tratado más mal que a la misma persona que hizo el daño. Me fue peor. Me han tratado como si yo tuviera la culpa […] Ha sido un proceso muy difícil, porque no solamente es uno día a día superar eso, sino que todos los días de tu vida te estén recordando eso. Por eso también es que tomé la decisión de no leer comentarios, solo me enfoco en un tipo de comentarios”, dijo, para explicar lo duros e injustos que han sido muchos con ella, incluida la familia del fallecido artista urbano, pues hace poco volvió a tener un encontrón en redes con el papá de Legarda.

A pesar de la cicatriz que dejó el enterrar al hombre del que estaba enamorada en ese momento, Luisa Fernanda W aseguró que ya ha aprendido a liberarse de eso y reconoce que los malos comentarios que hacen sobre ella ya no le importan: “Al principio sí, hicieron mucho más difícil mi recuperación en todo. Hoy en día digo: ‘estoy sana de eso’”.

En la entrevista con Alejandra Azcárate, la ‘youtuber’ también dijo que su relación con Pipe Bueno no fue nada forzada, que él siempre fue muy respetuoso con su duelo y que simplemente se dejó llevar por el sentimiento que apareció cuando conoció al cantante de música popular y comenzaron a acercarse, a pesar de que para algunos pareciera muy pronto, como se puede escuchar en el fragmento del en vivo que compartió una cuenta que replica contenido de famosos en Instagram.