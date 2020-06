Y es que el intérprete de ‘Rojo’ ha recibido decenas de críticas por sus risas y un comentario cuando, con otros artistas, hablaban en una entrevista del profesionalismo de Shakira.

Ante eso, el papá de J Balvin decidió contactarse con la entrevistadora, Leila Covo, y pedirle su opinión sobre la actitud de su hijo y saber si fue “intencional”. Ella, según un chat que publicó Álvaro Osorio, le expresó:

“Ay, Álvaro, acabo de colgar con Fabio porque estoy histérica con esto. ¡Fue una conversación divina! No se dijo absolutamente nada fuera de lugar en ningún momento y de ninguna manera. No entiendo a la gente. Yo soy supercuidadosa con las entrevistas y siempre los cuido. Esto es un invento de los ‘haters’. Mírala toda. Es una entrevista supercool y superbuena onda y todo lo que se dice es positivo. Increíble que esto esté pasando. Lo bajaría, pero implicaría que hubo algo malo, ¡pero es que no hay nada malo! Para nada. Yo creo que hay que dejar que esto pase y ya”.