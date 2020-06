green

Shakira, que hace pocos días colaboró en el nuevo disco de los estadounidenses con el tema ‘Girl like me’, salió a flote en el tema de conversación que estaban teniendo el medio y los artistas.

Varios usuarios apoyan la idea de que Balvin se burló del profesionalismo de la cantante, esto, luego de que el entrevistador le preguntara a Will.i.am con cuál de sus colaboradores había tenido que ser más flexible: él mencionó a la artista, el paisa estalló en carcajadas y dijo que suponía que así debía ser ella, aunque nunca ha trabajado con ella.

Ante la reacción del intérprete de ‘Rojo’, que compartirá créditos con ella en el concierto virtual del próximo 27 de junio, Maluma abogó por la colombiana y dijo que no encontraba nada gracioso en su actuar.

“De hecho, he aprendido mucho de Shakira, porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayudó a mejorar muchas cosas, la letra, el sonido, el ritmo y lo hizo muy cortés, paso 1, 2 y 3“, comentó Will, y el paisa agregó con sarcasmo: “Entonces ella te regresa al paso uno”.

Luego de la interacción, que no le causó gracia a los seguidores de la intérprete de ‘Amarillo’, en Twitter se volvió tendencia mundial el tag #JBalvinIsOverParty (J Balvin se acabó la fiesta) y varios usuarios le recordaron todo lo que ha hecho ella en la musica; incluido el abrir puertas a nivel internacional y llevarse los galardones más importantes de la industria.

Aquí, parte de la charla:

Estos son algunos trinos en los que defienden a la barranquillera:

Shakira con una sola canción como “Antología”, se caga en toda la discografía de J Balvin. Un poquito más de respeto señor. #JBalvinIsOverParty — Sergio. (@sergiob___) June 25, 2020

Porque J Balvin está ardido con Shakira y se burla de su manera de trabajar (hilo)

1) Shakira se convierte en la PRIMERA persona Colombiana en ganar un Grammy y lo celebra gritando "Qué viva Colombia" él aún no gana 1.

#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/R2MuB1q4MW — Magdalena Reyes (@magdi_reyes) June 25, 2020

Cuando tú cantabas en colegios, salías en comerciales de motos AKT, y nadie daba un misero peso por vos, Shakira inauguraba su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. #jbalvinisoverparty pic.twitter.com/q7V47MW7kK — Rihannaxstan (@rihannaxstan) June 25, 2020

*Todos en estos momentos* -Mira perra con mi Shakira no te metas…#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/PjozQ6o1Hp — Villalobos Felix 🐣 (@IxixVillalobos) June 25, 2020

J Balvin tuvo el descaro de burlarse de la mujer que ha escrito el 95% de su discografía, habla 6 idiomas, IQ de 140, ganadora de 16 grammy, productora, cantautora, filantropa, toca el piano, la guitarra, la batería, la armónica, tiene 1 superbowl 3 World cup.#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/7BWCIdsin2 — Lewis | #GirlLikeMe (@Shak_Supreme) June 25, 2020