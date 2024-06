Yina Calderón sostuvo un diálogo con el programa ‘El Kubo’ de la emisora ‘La Kalle’, el cual es conducido por el humorista Jhovanoty. En dicho espacio, la empresaria de fajas comentó sobre por qué se deterioró su relación con la ‘influenciadora’ barranquillera Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Yina Calderón de Andrea Valdiri?

Calderón, quien dijo que tuvo una relación con Píter Albeiro hace 10 años y que no sabía que era casado, dijo que la relación con la barranquillera se deterioró por cuenta de un comentario que le hizo.

“A mí me caía superbién ella, pero una vez me preguntaron sobre qué opinaba sobre la cirugía que Valdiri se había practicado y yo contesté normal, con la verdad“, dijo Calderón.

“Yo dije: ‘la verdad no se le ve bien y se ve gordita’. Y me empezó a atacar . Usted le puede decir de todo a una mujer, pero si le dice gorda, ni se le ocurra”.

También, dijo: “Alcancé a decirle que esa platica se había perdido y desde ese momento esa mujer me empezó a atacar horrible y empezó a decir cosas muy pasadas mías y yo no me iba a dejar”.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo Calderón de Valdiri, le expresó que ya no produce el mismo contenido de antes.

“Ya no me interesa porque no genera igual que antes. Yo siento que Felipe Saruma, el ex de Valdiri, era el complemento para esa muchacha. El man es muy pilo para eso de la edición, pero generar contenido todos los días es muy duro, les cuento por eso me dedico a vender fajas”.

¿Quién se parece a Yina Calderón?

La ‘influenciadora’ ha tenido que desmentir su parecido con la actriz y cantante Juliana Velásquez pues ella estuvo en ‘Club 10’, mientras que la empresaria participó en una edición de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

