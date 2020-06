green

“Tenía el ‘en vivo’ ahorita a las 9 de la noche. El primer invitado era el ‘doctor Tony’. Me confirmo toda la semana que sí y ahorita me dijo que no, que porque lo llamó David Bisbal y David Bisbal es más importante”, expresó Calderón en sus historias de Instagram, sin dar más detalles sobre la persona que le incumplió la cita que al parecer tenían para una de sus habituales transmisiones en vivo de los sábados.

Según la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, la situación le provocaba “mucha rabia” por la “falta de respeto” que, a su juicio, esto significaba para sus seguidores.

“Es decir, los seguidores de David Bisbal son más importantes que ustedes”, dijo la empresaria, quien no ahorró insultos para el invitado al que acusó de querer cambiar el horario de la cita para así poder reunirse con ella más tarde, algo que la joven rechazó.

Con calificativos como “carepapa” y “pedazo de bobo”, y frases como “le faltan güev@$”, la exprotagonista se despachó contra “el doctor Tony”, al que le recriminó el hecho de que, según ella, haya subestimado a quienes la siguen en su cuenta de Instagram.

“El hecho de que yo tenga más poquitos seguidores que David Bisbal no quiere decir que los míos sean menos”, dijo Yina Calderón en alusión a las 1,7 millones de personas que la siguen en Instagram, donde Bisbal supera los 4 millones de fans.