El intérprete de música popular Yeison Jiménez se refirió en una entrevista reciente a la situación que está atravesando con la actriz Amparo Grisales, quien en su labor como jurado de ‘Yo me llamo’, hizo algunos comentarios acerca del artista.

El cantante de temas como ‘Aventurero’ y ‘Ni tengo ni necesito’ le contó a La Kalle cómo fue su experiencia trabajando junto a Grisales en la octava temporada del ‘reality’ de Caracol Televisión, donde participó como jurado.

A pesar de resumir la experiencia de manera positiva, detalló que hubo momentos en los que existió algún tipo de conflicto con la actriz.

“Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas… mucha gente le pregunta a uno ‘¿oiga lo que usted vive con esta señora es real, es un montaje?’ y yo, silencio, porque lo que me corresponde como hombre y como caballero simplemente me corresponde otorgar el beneficio de la duda”, dijo Jiménez, refiriéndose también a la situación que ocurrió hace algunas semanas en las que Amparo se refirió al cantante en el programa de imitación.

¿Qué pasó entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales?

Durante una de las emisiones del concurso, que este año estrenó su décima temporada, Amparo Grisales se refirió como “maluca” a una de las canciones de Yeison Jiménez pues un imitador la presentó en el escenario.

El cantante aseguró también que se enteró de otros comentarios despectivos que al parecer hizo Amparo acerca de su persona y su trabajo como cantante, sin embargo, había decidido guardar silencio hasta que ocurrió el incidente en el programa, recogió Semana.

“Por qué me tengo que aguantar que una persona en televisión nacional, de la cual no estoy hablando y nunca he dicho nada, de lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí”, aseguró a la emisora.

Asimismo agregó que no se aguantará más lo que está sucediendo ni permitirá que sigan desprestigiando su carrera, razón por la cual tomó una radical decisión: “No soy un borracho, soy un muchacho demasiado proactivo, y no me lo merezco, entonces tomé una decisión: no lo voy a permitir. Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”.

Yeison Jiménez concluyó la entrevista enviando un contundente mensaje a la ‘diva’ de la televisión colombiana: “Ya soporté tres años y medio, no sé cuál es el motivo, ni me interesa, por el lado que ella lo quiera ver o lo quiera tomar… pero a partir del momento, ya no me lo trago más”.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, Amparo Grisales no se ha pronunciado acerca del tema.

