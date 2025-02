En el competitivo mundo de la música popular en Colombia, Yeison Jiménez ha logrado destacarse como uno de los artistas más influyentes y seguidos en la actualidad. Además de sus éxitos musicales, el cantante es conocido por su rol como empresario, con una serie de negocios que complementan su carrera musical.

Yeison Jiménez comenzó su trayectoria en la música enfrentando múltiples desafíos, pero con perseverancia ha llegado a ser uno de los cantantes más escuchados en Colombia. Esto se refleja no solo en su música, sino también en el gran número de seguidores que se interesan por los pormenores de su vida personal. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida es el desafío de salud que enfrenta.

En una rueda de prensa en la que participó Pulzo con su programa ‘La corte popular’, en la que pronto saldrá una entrevista, Yeison contó que padece de queratocono, una condición visual que le ha afectado desde joven y que lo obliga a utilizar gafas permanentemente para mejorar su vista.

En medio de la promoción de su nuevo sencillo ‘Tu cuarto de hora’, Jiménez abordó varias cuestiones personales, incluyendo su estado de salud ocular. El cantante reveló que su afección le ha causado problemas significativos, en particular durante su participación en ‘reality shows’ musicales como ‘Yo me llamo’ y ‘La voz kids’.

Las largas jornadas y la intensa iluminación en estos programas exacerbaban su condición, llevándolo a limitar su participación. A sus 33 años, Yeison es consciente de que necesita una cirugía para mejorar su condición. “La luz me entra mucho más fuerte que a las personas normales al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma”, explicó el artista durante la conferencia.

Este problema comenzó a manifestarse cuando Yeison trabajaba en Corabastos, donde su córnea derecha comenzó a deformarse, un problema sin cura pero que puede ser mitigado con un trasplante o una intervención de alto riesgo.

¿Qué es el Queratocono?

Según la Mayo Clinic, el queratocono es una condición del ojo que ocurre cuando la córnea se adelgaza y comienza a sobresalir formando un cono. Este cambio en la forma de la córnea puede causar visión borrosa, aumento de la sensibilidad a la luz y un deterioro repentino en la visión.

