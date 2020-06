green

Durante la conversación, que sostuvo el artista en su visita a España, reconoció el poder que tiene la música popular, un ejemplo de ello es lo que ha venido pasando con la Feria de Cali, en la que cada vez hay más representantes de su corriente, y casi no figura el vallenato.

“En Cali es normal, es una de las plazas más importantes de nuestro género, lo veo más raro en Barranquilla. El vallenato está muy caído. No soy el culpable, pero quizá hasta de pronto sí”, explicó Yeison.

El intérprete de ‘El desmadre’, que supuestamente habría mentido sobre su separación, también comentó que no entiende qué está pasando en los artistas vallenatos: “Soy fanático del vallenato, pero no veo una lógica, no veo una luz”.

En cuanto a Silvestre Dangond, que es uno de los representantes más fuertes de las fusiones vallenatas, Jiménez comentó que “la música popular está más cerca” de él que del género en sí.

Pese a que sus declaraciones causaron revuelo en redes, el intérprete aseguró en la entrevista que esta era su percepción, que lo decía desde su ignorancia y que no sabía cómo veían las cosas los cantantes de la mencionada corriente musical.

Aquí, la entrevista que fue compartida por el portal ‘Vallenato y más na” en su cuenta de Instagram:

Cabe mencionar que la conversación se habría dado durante la gira de medios que habría hecho Yeison en España, antes de que empezara la emergencia sanitaria que ha obligado a las personas a mantenerse en cuarentena.