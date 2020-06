green

“Quiero darte las gracias 🙏 por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí y le doy gracias a Dios por todos los momentos. Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele, y que no hay nadie más simplemente es lo mejor para los dos”, fue parte del mensaje del artista, a finales del mes pasado.

Sin embargo, este fin de semana, en un video de la misma red social, Diva Jessurum dijo estar disfrutando en su celular de un concierto del famoso y empezó a mandarle besos y a decirle: “Lindo, bello, precioso”, pero además agregó: “Con el respeto de Sonia, ¿no?”.

Eso generó la duda de una usuaria, que en los comentarios le preguntó a la presentadora: “¿Pero luego {Yeison] no está soltero?🤔💛”, a lo que Diva le respondió, literal: “Es una estrategia publicitaria 🌟”.

Ante eso, otros seguidores comentaron que no entendían por qué, supuestamente, Yeison recurría a esa opción, “con lo bien que canta”. “Waoooo, pero qué bien montao, porque yo me lo había creído 🤦‍♀️”, agregó otro usuario.

El video aparece en la cuenta pública de la presentadora y ha sido replicado por otros perfiles abiertos que, adicionalmente, han mostrado unas imágenes en las que algunos creen ver que Sonia estuvo acompañando al cantante en el concierto que estaba viendo Diva en el celular.

Aquí dejamos esa publicación que tiene lo que aseveró Diva y la otra grabación; luego, compartimos algunos de los mencionados comentarios que ha generado la posibilidad que el intérprete no esté soltero, sino que eso al parecer sea “una estrategia”.