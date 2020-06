green

“Cuando hay poco, no se puede decir ‘comamos todo el día’. ¡No! Toca limitar, una o dos comidas. A los niños hay que cuidarlos, uno de grande aguanta un poco más, pero toca racionar y mirar cómo se pasa con tres o cuatro libras de arroz, o unos huevos. Nos las ingeniamos. Por ejemplo, hacemos un buen desayuno que nos deje como bien fuertecitos durante todo el día y, de pronto, por la noche algo. Si tenemos algo de dinero, compro algo de frutas, que eso también ayuda mucho”, fue lo que relató Lady en ‘La red’.

Juan Carlos Giraldo se negó a creer que una mujer como ella, que llegó a estar en Cannes (por su papel de Mónica en la película ‘La vendedora de rosas’, antes de los líos judiciales por los que estuvo en la cárcel), hoy se encuentre en “el abandono” y esté pasando necesidades por la falta de plata durante el confinamiento por el coronavirus, pues la venta de las manillas y otros accesorios que ella hace se redujo.

“¡Esto no puede ser! Es una cosa absolutamente triste, es una cosa lamentable nuestra falta de memoria. […] Uno no entiende cómo una mujer que puso los pies en Cannes, en el festival de cine más importante del mundo, hoy la veamos diciendo que puede desayunar y, si acaso, comer una fruta en la tarde. ¡Esto me despedaza el corazón!”, añadió.

Ante eso, su compañera de set Mary Méndez, expresó que, si bien Lady es “la cara” reconocida que atraviesa esa dura situación, por lo mismo “están pasando miles de colombianos”. “Hay mucha gente que no puede ni siquiera con un solo golpe de comida al día”, añadió.

Carlos Vargas opinó algo similar y señaló que “la situación es difícil”, pero manifestó que había que buscar la forma de “poder aportar” y ayudar a estas personas. “Este es el momento de la solidaridad humana; no es caridad. Es dame y dame, yo te compro lo que tú haces, para que podamos vivir como sociedad”, añadió su colega Frank Solano al respecto.

Lo que dijo ‘la Vendedora de rosas’ en ‘La red’ fue algo parecido a lo que denunció a finales del mes pasado, en su cuenta de Instagram, cuando se desahogó contra el presidente Iván Duque, luego de que le cortaran los servicios.

En ese momento, además de lo de los servicios, Lady también se refirió al tema de la comida y señaló: “El Presidente no está pasando la situación que estamos pasando nosotros; la familia, los hijos de los alcaldes, gobernadores, diputados, etcétera, y de muchas otras personas que no están pasando tan duro la situación que está generando esta pandemia, como muchos de nosotros, porque tienen una comida segura, porque la familia está segura. Pero muchos no, muchos pasamos con una comida hasta 2 y 3 días”.