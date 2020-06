View this post on Instagram

Mi abuela se estaba bañando en el río Cauca cuando un guapo se acercó a coquetearle. Tenía 14 años. El guapo se encargó de volverla a ver tantas veces, que construyeron una historia de amor de la que nacieron 6 hijas. A mi abuelo, Diógenes Sanclemente, lo mataron muy joven, a los 42 años. Y mi abuela, Marina, fue enorme: crió sola a sus seis hijas y a sus tres hermanas. Las mandó a la universidad en tiempos en que la educación era un atrevimiento. De ellas venimos mis hijas y yo, de la gallardía y la provocación de un abuela memorable. Su collar de perlas, sus gafas siempre. Su falta de sentido del humor (como yo), su seriedad y sus mil juegos que marcaron mi infancia, son parte de lo que soy. Mi abuela. Lo último que me quedaba de la infancia. Gracias mami por darme semejante abuela y por serlo tu también. Chao abuela Marina, gracias por siempre. @gloriaamparosanclemente