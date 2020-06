green

Embarazada, ennoviada y claramente más tranquila que antes, Luisa Fernanda W le contó a Alejandra Azcárate cómo fue que se dieron las cosas con el cantante de música popular y padre del hijo que espera, en una entrevista en vivo que hicieron en Instagram.

“Yo pienso que para muchas personas fue pronto. Yo me puse a pensar, ¿será que fue pronto? Pero un día me puse a pensar, ¿qué es pronto? Y no me quiero justificar, simplemente les voy a decir una realidad. Yo me dejé llevar por un sentimiento”, contó la popular generadora de contenidos, antes de dar los detalles de cómo nació su actual relación, por la que la han tratado peor que al mismo asesino de Legarda.

“Pasa lo de ‘Lega’ y la gente dice que yo me metí con Pipe dos meses después. No fue dos meses después, pero tampoco fue más allá. El punto es que Pipe y yo nos conocimos y tuvimos mucha empatía, una conexión muy bacana. El romance se empezó a dar poco a poco, porque yo estaba superescéptica, de verdad. Yo me decía a sí misma: ‘Yo no me iba a volver a enamorar’”, recordó Luisa, y luego dijo que simplemente “Pipe es una persona que tiene una personalidad encantadora”, por lo que, en resumidas cuentas, ella no pudo resistirse.

“Él comenzó a endulzarme el oído, pero de una manera superrespetuosa. Al principio no pasaba nada. A Pipe le tocó vivir conmigo varios episodios en los que yo me quebraba, lloraba, me dolía lo que había pasado, yo se lo contaba a él y nos volvimos muy amigos […] Me hacía reír, me hacía ver otra perspectiva de la vida. Y siempre fue tan respetuoso con el tema de ‘Lega’, eso fue lo que más me hizo interesar en él. Ya luego todo empezó a fluir poco a poco y la gente no entendía. Yo simplemente me dejé llevar por un sentimiento, qué culpa”, añadió, mientras Alejandra Azcárate le deba toda la razón, la entendía y, claramente, tomaba partido hacia su lado.

“Mi psicóloga me dio los respectivos consejos y yo seguí adelante. Dije, ‘si las cosas con Pipe se van a dar, se dan’. Pipe y yo en ningún momento forzamos las cosas. Fue una relación que simplemente se dio. Yo qué hice… Dejar fluir”, contó, dejando claro que no fue una etapa sencilla, pero que con ayuda profesional supo descifrar qué era lo que ella quería, en lugar de atormentarse por lo que otros pensaban que debía hacer.

“Sentía que estaba bien, porque sentía que no le estaba haciendo mal a nadie. Yo no me sentía mal. Me lo cuestionaba porque otras personas tenían otra perspectiva […] Empecé a sentir miedo, me tocó hacer un proceso para soltar eso”, algo que, evidentemente, funcionó, pues ahora está en paz y a la espera de su primer hijo, como se le puede escuchar en el siguiente video en el que aparece el fragmento en el que habló de su noviazgo con Pipe Bueno.