La expareja del cantante boricua Anuel AA, Yailin está recibiendo amenazas de muerte. La madre de la pequeña Cattleya ha sido víctima de intimidaciones y mensajes que están causando gran preocupación en sus seguidores y amigos.

Pero antes de entrar en detalles sobre las amenazas, hablemos un poco sobre su polémico pasado con su ex pareja Anuel AA. Ambos comenzaron a salir a finales del 2021 y fue el 2022 cuando publicaron su primera fotografía. Sin duda, su relación fue muy mediática desde el principio. Anuel AA, uno de los artistas más exitosos del género urbano, había terminado meses atrás su relación con la también cantante Karol G, y su romance con Yailin se convirtió en el tema de conversación de muchos.

A pesar de los comentarios y las críticas que recibieron, Yailin y Anuel AA continuaron su relación con mucha intensidad. La pareja compartía constantemente fotos y videos juntos en sus redes sociales, y parecían estar muy enamorados. En noviembre del 2022, anunciaron que esperaban a su primera hija juntos, lo que causó gran emoción en sus fanáticos, pero también una gran polémica en quienes siempre criticaron su romance.

Pero a pesar de la felicidad que trajo la noticia del embarazo, la relación entre Yailin y Anuel AA comenzó a tener altibajos. En febrero del 2023, la pareja anunció que habían terminado su relación, y que cada uno seguiría su camino. Si bien no se dieron detalles sobre las razones de la ruptura, muchos rumores comenzaron a circular en las redes sociales.

Lo cierto es que, desde entonces, Yailin y Anuel AA han mantenido su distancia, aunque con el nacimiento de la bebé se ha dejado ver cómo el boricua ha estado muy pendiente de ambas. Pero parece que la situación actual de Yailin ha puesto en el ojo del huracán a la pareja nuevamente.

Volviendo al tema de las amenazas que está recibiendo la expareja de Anuel AA, se sabe que Yailin ha denunciado estas intimidaciones ante las autoridades. La chica está tomando medidas para garantizar su seguridad y la de su pequeña, y ha contado con el apoyo de sus amigos y seguidores en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando una mujer que se hace llamar ‘La Lominera’, publicó en un video en TikTok que quería acabar con la vida de la dominicana porque presuntamente la había robado en el pasado.

“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con Yailin en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy disparar. ¿Qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó”, comentaba la ‘tikoker’.