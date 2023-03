Karol G y Anuel AA vivieron una de las relaciones más controversiales del mundo del espectáculo, tanto que muchos de sus seguidores todavía no superan que su relación, que terminó en 2021, no hubiera terminado en matrimonio.

‘La Bichota’ y el cantante urbano se vieron por primera vez cuando se reunieron para grabar el tema ‘Culpables’. El flechazo fue inmediato, y su romance no tardó mucho en iniciar, aunque al principio decidieron mantenerlo alejado de la opinión pública. Durante un concierto en Nueva York decidieron confirmar su romance con un apasionado beso en el escenario.

La intérprete de ‘Gatúbela’ y el puertorriqueño comenzaron a ser conocidos como ‘ Los bebecitos’, nombre que les dieron sus fanáticos, que sabían que Anuel se llamaba su novia ‘ bebecita’.

Todo apuntaba a que su relación terminaría en matrimonio e incluso se rumoraba que el enlace está a punto de darse. Todo cambió en 2021, cuando se confirmó que los artistas ya no estaban juntos, aunque la relación había terminado en los mejores términos. Se dijo, aunque no fue confirmado por ninguna de las dos partes, que la ruptura se habría dado por la presunta infidelidad de Anuel con una modelo, una situación que Karol G no estaría dispuesta a pasar por alto.

Aunque los seguidores de la pareja estaban ilusionados con su reconciliación, el artista de 30 años inició muy pronto con quien contrajo matrimonio poco después y tuvo su más reciente hija. Durante todo este tiempo, las indirectas entre la ex pareja ha sido constantes, y los fanáticos decían que Anuel no podía olvidar a Karol G.

Anuel acaba ser padre de Cattleya, la hija que tuvo con Yailin, la más viral´’, con quien ya terminó, mientras a Karol G no se le ha conocido un romance oficial.

¿Qué pasó entre Karol G y Anuel? Mhoni Vidente lo ‘descubrió’

Mhoni Vidente, quien el pasado ha hecho varias predicciones sobre cada uno de los artistas, hizo varias revelaciones sobre su relación. Según las cartas del Tarot, aunque los artistas se amaron mucho, no tenían un futuro a largo plazo. La cubana explicó la razón: “Karol G tiene un problema, se siente la mamá de todos los que están a su alrededor y no puede ser así. Le quería quitar las drogas, el exceso de fiesta, pero él es así”.

La experta, quien hace un tiempo vaticinó que Anuel y su exesposa no tendrían una relación larga, dijo que Anuel no estará solo por mucho tiempo, pues de nuevo vivirá una ilusión con alguien muy afín a él. “Si veo a Anuel teniendo una relación con una reguetonera o gente del medio artístico, pero más como él, más liberal, son tanto tapujo, sin tantas broncas”.