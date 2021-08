Para las dos famosas fue bueno volver a reencontrarse en el programa de canto, según dijeron en un evento virtual de ‘La voz kids’ con medios, en el que estuvo Pulzo.

(Vea también: Laura Acuña deja ver cuarto de su hijo en imagen tipo cámara de seguridad)

Lo expresado por ‘las Lauras’, como se autodenominan, se puede escuchar en el siguiente video del canal de YouTube de este medio, en donde la famosa bogotana también se refirió al antiguo presentador del formato, Alejandro Palacio, aunque sin mencionarlo.

Las dos celebridades, que se casaron con reconocidos personajes Rodrigo Kling y Álvaro Rodríguez, respectivamente, se han destacado mutuamente y han señalado que el trabajo entre ambas ha fluido en el concurso de Caracol.

“La verdad, nos gustó mucho esa dupla. Ya habíamos trabajado antes [en RCN], pero volver a trabajar en este programa tan bonito y juntas, como de la mano, cada una en su rol, acompañando a los niños, hablando de cada una de sus historias, pero ya teniendo como dos mujeres [en la presentación], creo que lo hace un poquito más divertido, diferente, porque es que el formato era totalmente distinto en las últimas dos temporadas, donde teníamos un presentador hombre [Alejandro Palacio]. Esta vez quisieron ensayar con las dos Lauras y todo va superchévere”, comentó Laura Tobón.

Por su parte, la presentadora santandereana confesó que su colega ha sido su apoyo en ‘La voz kids’, a donde ya contó cómo llegó, aunque reveló que, al principio, sintió nervios.

Lee También

“Para mí era emocionante porque estaba llegando a una casa nueva, a un programa nuevo, a un formato nuevo y la oportunidad para mí fue como, de verdad, traída del cielo, una bendición desde el primer momento, y tenía nervios, a pesar de todos los años que llevo haciendo tantas cosas”, comentó la estrella de la televisión y agregó:

“Me sentía tranquila por Laura, precisamente, porque ya habíamos trabajado y compartido antes varios escenarios. Hemos compartido fuera de los escenarios y eso también lo hizo más fácil. Entonces, tenía toda mi expectativa y mi apoyo puesto en ella, que ya tenía la experiencia, el manejo y cómo se hacía todo. Yo sí me apoyé mucho en ella y me sigo apoyando, le pregunto todo el tiempo. Laura es dulce y ahora con esta noticia maravillosa que nos regaló [de que está embarazada], pues más. Todo ha sido bonito, tranquilo. […] No habría podido pedir una mejor ‘parthner’ que Laura”.