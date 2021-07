El marido de la famosa indicó que su esposa siempre estuvo segura de que el bebé que viene en camino iba a ser un niño por, entre otras razones, dos apariciones.

“Laura siempre supo que sería un niño. De hecho, un día me dijo que lo vio en sus sueños, que tiene unos hermosos ojos azules, y esto mismo le sucedió en otro momento cuando estaba en una meditación. Me dice que cerró los ojos, se sentía tranquila y a su lado estaba un niño que la cuidaba”, comentó Álvaro Rodríguez en la edición impresa de la revista.

La certeza de la celebridad de Caracol era tanta que el día en que fue a hacerse el examen para conocer el sexo de su primogénito llegó vestida de azul. “Alvarito me regañó y todo (risas)… Me decía: ‘¿Qué pasa si es niña?’. Pero yo siempre supe que no era así”, comentó la estrella de la televisión al nombrado medio.

¿Cómo se llamará el hijo de Laura Tobón, de ‘La voz kids’ y por qué?

En sus mencionadas declaraciones, la pareja también confirmó que su primer heredero tendrá por nombre Lucca.

“Mi familia quería que también se llamara Álvaro, pero escogimos el nombre de Lucca, porque tiene un significado de luminoso, de resplandor y de protección. Nos enamoramos de él. Luego salió una película con el mismo nombre y dijimos, ‘esto es una hermosa coincidencia’”, explicó Álvaro Rodríguez.

El esposo de Laura Tobón, igualmente, indicó que no le disgusta la idea de tener otro hijo y que le encantaría que fuera una niña.

“Si soy embobado con Laura, no me imagino con una niña de los dos. Pero también es cierto que en nuestros planes está tener dos bebés y, sin que suene machista, sí prefiero que el mayor sea el niño para que cuide de su hermana, si se nos dan las cosas”, puntualizó.

Para dicha publicación, los esposos Rodríguez-Tobón hicieron una sesión de fotos y la presentadora de ‘La voz kids’ compartió algunas tomas en este carrusel de Instagram, donde la segunda imagen es de la portada de la revista, pues ella y su amor fueron los protagonistas.