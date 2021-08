Carlos Vargas vivió una situación inesperada que le causó múltiples heridas en varias partes del cuerpo, por lo que él mismo reconoció fue una imprudencia.

El comunicador vallecaucano contó lo sucedido a través de varias historias desde su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 773.000 seguidores.

No obstante, en su publicación no solo se encargó de dar un relato de los hechos, sino que le incluyó varias imágenes de los golpes en cuestión debido al fuerte accidente.

El presentador de ‘La red’, de Canal Caracol, compartió tres fotografías de cómo resultó herido con los golpes en su cabeza, en su espalda y hasta en su nalga izquierda.

“El día antes de comenzar el #DesafíoenTikTok me caí por imprudente. Me senté en una construcción de ladrillo de 80×80 cm y de 1,80 de alto. No me dí cuenta que la superficie era de ‘drywall’ y seguí derecho. Quedé como año viejo remendado”, escribió el comunicador.