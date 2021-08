Sorprendida dejaron a Mary Méndez en el último programa de ‘La Red‘ al mostrar quién es el hombre con el que ella ha compartido videos recientemente aunque no mostrara su rostro ni diera mayores indicios de qué nivel de relación tenían.

¿Quién es el misterioso hombre con el que sale Mary Méndez?

Frank Solano, quien hace poco contó su historia de desplazamiento, empezó a hablar las virtudes que hacen a este hombre un gran partido para su compañera de set, que estaba atónita ante esta revelación.

“Se llama Germán Navarro. Estudio administración de empresas en una universidad de Bogotá muy reconocida, tiene una especialización en Marketing y diplomado en administración. Actualmente trabaja como gerente de una importante multinacional. Es un hombre muy inteligente”, contó.

Según revelaron en el programa, German y Mary –así lucía con 16 años– se conocen hace un buen tiempo, pero ambos tenían “el corazón ocupado”. Sin embargo, desde hace un tiempo que la presentadora está sola y los buenos hechos de este hombre habrían cautivado su corazón.

“Tienen los mismos gustos por el deporte, alimentación sana y nos han contado que solo hablan en inglés. Es complaciente con Mary y si la hemos notado más tranquila es porque ha decidido darle una oportunidad al amor”, añadió Frank Solano.

Reacción de Mary Méndez a la revelación de su misterioso hombre

Durante el programa mostraron imágenes de este hombre que también tiene una gran dedicación por el ejercicio, como Mary Méndez. Mientras que los presentadores hacían comentarios al respecto ella solo hacía gestos y hasta se le salieron algunos madrazos de lo sorprendida que estaba.

Aunque la cuenta de Instagram de esta persona está privada actualmente, en el programa mostraron varias imágenes de ellos juntos en algunos eventos.

Además de eso, ‘La Red’ –que hace poco vio cómo se calentaron por ‘Epa Colombia- puso evidencias de cómo intercambian mensajes en redes sociales y hasta se dicen “te amo”. Al parecer, la samaria no tenía conocimiento de esta encerrona, pero le salió al paso a la situación.

Luego de estar sorprendida y poniéndole música de boda de fondo ella respondió: “No tengo nada que decir, la verdad. Yo no he publicado absolutamente nada. Amanecerá y veremos“, aunque sí reconoció que hablan más en inglés porque esa es su lengua nativa.

Así fue como hablaron en ‘La Red’ sobre el misterioso hombre que llegó a la vida de Mary Méndez y que se habría convertido en su nuevo amor.