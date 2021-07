Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia‘ habló con este programa sobre cada una de las facetas de su vida, pues pasó de crecer en una familia de escasos recursos a ser una exitosa empresaria que recientemente compró costosos vehículos.

En los más de 40 minutos que le dedicaron en La Red, los presentadores hicieron comentarios sobre la vida de la mujer que recientemente se fue de fiesta con Andrea Valdiri, pero hubo un momento en el que hubo polémicas entre ellos mismos.

Carlos Giraldo peleó con Mary Méndez y Frank Solano en La Red por ‘Epa Colombia’

La situación se desató cuando Carlos Giraldo hizo un comentario luego de ver cómo se estaba presentando actualmente esta joven bogotana, pues ha cambiado su estilo de vestir y su forma de verse.

“En este momento vemos a otra mujer. Yo le digo que le baje un ‘plincito’ al maquillaje para que quede perfecta y se va a ver como una gran empresaria”, expresó.

Esas palabras no le gustaron en absoluto a sus compañeros de set, quienes reaccionaron de inmediato. “Déjala, qué fastidioso. ¿Quién te ha dado esa autoridad”, le dijo Mary Méndez –que nació con la lengua por fuera-. “No, eso es lo que están usando las jóvenes gringas y las jóvenes en el mundo. No la vayas a volver a ahora una mujer clásica, ni de clase ni nada de eso”, añadió Frank Solano, quien hace poco habló de Paola Jara.

Carlos Giraldo también se defendió y antes de continuar expresó: “Los veo perdidos porque del cuello para abajo es una mujer clásica. Yo sé que ella me va a hacer caso a mí“.

Este fue el momento en el que los presentadores de La Red se pelearon hablando sobra la forma en la que se maquilla Epa Colombia: