Hace un mes que ‘Epa Colombia’ salió al rescate de Yina Calderón luego de conocer que su Instagram con millones de seguidores fue eliminada, un hecho que insinuó había sido obra de otra persona y no por estar mostrando a un amigo en las populares fiestas que hace y transmite allí.

A pesar de que en redes sociales todo pareció muy bien porque Daneidy le tendió una mano a su colega, recientemente la ‘influencer’ bogotana contó un episodio de aquel momento que pocos conocían o vieron.

Yina Calderón despreció a Epa Colombia, según contó en ‘La Red’

El pasado fin de semana se conoció, la joven empresaria recordó en el programa de Caracol Televisión los episodios más fuertes de su vida y cómo los superó, algo que ella quiso impulsar en Yina Calderón, pues considera que tiene gran potencial para hacerlo.

Sin embargo, aunque ‘Epa’ fue hasta el lugar en el que estaba Yina no pudo hacer mucho porque la encontró en un ligero estado de alicoramiento que no les permitió trabajar de la mano. De eso quedó evidenciado en varios videos que compartieron en redes sociales.

Ahora en ‘La Red’, donde los presentadores se pelearon por el estilo de maquillaje, la ‘reina de las keratinas’ recordó cómo vivió ese momento en el que le ofreció la mano a su colega, aunque esta prefirió quedarse tomando.

“Me llama y me dice ‘Epa’ venga que estoy muy triste. Amiga necesitas publicidad, te la regalo, no te la cobro. Hagamos un video. Deje de tomar, vayamos a su empresa y hagamos unas historias demostrando que es una empresaria exitosa en Colombia. Demuestre que usted también puede cambiar”, recordó Daneidy.

Sin embargo, Yina prefirió quedarse donde estaba y no tomar ese buen consejo que le dieron. “Ella me despidió porque se iba a seguir tomando. Yo me sentí un poquito mal porque quería decirle como ‘amiga, cambie’ y dar ese buen testimonio. Yo le decía: ‘te dicen borracha y de todo’, pero ella no respondía“, fue la reflexión que hizo.

Por este episodio y todo lo que hace en sus redes sociales, ‘Epa Colombia’ considera que “es muy emprendedora, pero es loca porque se ha dejado llevar del alcohol. Yina es loca. Ella hoy dice una cosa y mañana otra”, algo que también ha demostrado en sus relaciones afectivas.

Así fue como contó en ‘La Red’, al detalle, todo lo que pasó aquel día: