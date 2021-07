‘La Liendra’ hizo sus comentarios en medio de una dinámica con las personas en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

El quindiano, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, fue tendencia hace poco luego de que los usuarios en Twitter hablaron acerca de uno de sus atuendos en su viaje a Dubái.

‘La Liendra’: qué dijo de Yina Calderón, Kevin Roldán, Epa Colombia y más

El ‘influenciador’ respondió primero acerca del cantante colombiano de reguetón, que algunas personas vincularon sentimentalmente con su exnovia Luisa Castro.

“Es un ‘pelado’ que me parece muy juicioso en su música. No me llevo ni en la mala ni en la buena con él porque no lo conozco de frente. Nunca hemos tenido un problema. Me parece que si hasta hoy en día hay música de él es porque es juicioso”, aseguró.

De igual manera, Gómez elogió a la familia de ‘Los montañeros’, de quienes reconoció que son muy constantes y muy reales, además de indicar que los admira demasiado.

‘La Liendra’ se refirió a Yeferson Cossio, con quien recordó que tuvo un malentendido que ya se resolvió. Si bien afirmó que ese ‘influenciador’ es muy inteligente, cree que “se dejó llevar por la gente” y dijo cosas fuera de lugar.

El quindiano, en cambio, criticó a Yina Calderón, con quien ha tenido marcadas diferencias en el pasado y que incluso lo acusó de infidelidad a su actual novia.

“Es una persona mitómana, que se cree sus mentiras. No le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio”, aseguró y añadió que no solo debería cambiar de carro y de casa sino también como persona.

‘La Liendra’ también se refirió acerca de Epa Colombia, para quien tuvo palabras de admiración por cómo ha cambiado. “Pasar de ‘influencer’ a empresaria (fue) increíble. Mis felicitaciones”, concluyó.

