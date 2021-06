El recorrido de ‘La Liendra’, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, permitió que los usuarios vieran el bazar de oro más grande del mundo, ubicado en Dubái (ver mapa).

Antes de llegar a ese lugar, el ‘influenciador’ compartió imágenes en las que mostró cómo es la apariencia de los taxis de esa ciudad, entre otras curiosidades.

Lo cierto es que Gómez reconoció su sorpresa al ver la cantidad de oro que había en el mencionado bazar. Allí relató que fueron a conocer los productos exhibidos junto a su novia, Daniela Duke.

“Nos pusieron casi 1.000 millones de pesos encima”, afirmó el joven colombiano, aunque dijo que no habían comprado nada de lo que le ofrecieron los vendedores.

Asimismo, aseguró que en lo que lleva de recorrido por Dubái todavía no había visto carros deportivos de lujo, como suponía que podría pasar. “Tal vez hasta ahora no salen o tenían ‘pico y placa’, no sé”, advirtió.

‘La Liendra’ publicó a su llegada a Emiratos Árabes Unidos varias historias de las incidencias y explicó por qué lo “pararon” en el aeropuerto junto a su pareja.

El pereirano recibió los tiquetes para esta visita como un regalo de su pareja, Daniela Duke, por su cumpleaños número 21.

Lee También

Estos son los momentos del ‘influenciador’ durante su primera salida como turista, que él publicó en Instagram y los usuarios compartieron por Twitter: