‘La Liendra’, cuyo nombre es Mauricio Gómez, ha logrado una carrera próspera a través de las redes sociales y en su Instagram tiene más de 5,9 millones de seguidores, con lo que obtiene importantes ingresos para realizar sus compras.

Los carros de ‘La Liendra’

El propio influenciador colombiano ha hecho públicas mediante su Instagram las propiedades sobre ruedas que ha tenido, entre ellas, dos motos de alto cilindraje. Esta es una de ellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Liendra” (@la_liendraa)

Él contó en sus historias, el 21 de abril de 2021, cómo ha sido la evolución en sus adquisiciones. “Mi primer carro lo compré hace tres años y fue un Hyundai i25 y me costó 27 millones; ese me duró como cuatro meses y luego lo cambié por un Ford Fusion, que me costó 49 millones, ese carro me encantaba”, afirmó.

El influenciador explicó que luego de un accidente automovilístico decidió comprarse una camioneta TXL 2011. “Me costó 110 millones, con esta andé (sic) como un año, hasta que me estrellé con el man de la moto y la vendí”, Así lucía ese automóvil:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Liendra” (@la_liendraa)

El día que hizo el recuento acerca de sus vehículos fue la oportunidad que tuvo ‘La Liendra’ para presentar su actual y lujosa camioneta, una Toyota 4Runner 2020. Aseguró que parte del dinero para este nuevo automóvil lo obtuvo de la venta del anterior. Esta fue la postal de su compra:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Liendra” (@la_liendraa)

El vehículo del pereirano, cuyo valor aproximado en el mercado está en 189 millones de pesos, tiene tablero de alta tecnología, acabados clásicos combinados con el diseño moderno y cambios automáticos, según mostró el propia influenciador.

Incluso, en algunos días de las protestas del paro nacional, ‘La Liendra’ decidió hacer grafitis en su automóvil, lo cual también registro a través de las redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Liendra” (@la_liendraa)

Incluso, esa decisión de pintar su vehículo por poco le genera una multa por parte de las autoridades. Todo esto generó controversia entre los usuarios.

Vale la pena también recordar, que este influenciador le regaló una moto al celador de su edificio al afirmar que estaba gastando mucho en transporte público.

Entre las cifras de lo que recibe en la actualidad ‘La Liendra’ por sus publicaciones, se conoció que alcanza a cobrar 4 millones de pesos por una historia en su cuenta de Instagram.