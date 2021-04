Todo comenzó cuando la empresaria de fajas (que hace algunos días le mandó una pulla a Yeison Jiménez) abrió la sección de preguntas de su cuenta de Instagram para que sus seguidores le propusieran algún personaje famoso sobre el cual ella daría su opinión.

La exprotagonista dijo que ‘la Liendra’ le generaba “como fastidio”, sensación que, añadió, le despertó luego del video en el que el ‘influenciador’ se burló de ella, y al cual la propia Calderón respondió con clase días después.

Pero ahí no paró la cosa. Yina también señaló que Mauricio Gómez, nombre real de ‘la Liendra’, le producía desconfianza pues, indicó, “le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes, subidas de tono” a pesar de que este tiene novia (‘Dani Duke’, quien subió una foto sin ropa que fue bastante halagada).

Luego de esto, Gómez compartió en sus historias de Instagram la siguiente publicación, en la cual no mencionó nombres ni etiquetó a alguien, y que borró minutos después de hacerla pública:

Sin embargo, Calderón se lo tomó como un ataque en su contra, recordó la burla de hace algunas semanas de parte del pereirano y le pidió respeto hacia las mujeres y la comunidad LGBTI.

“Así como él hace lo que quiera en su Instagram, en el mío yo hago lo que yo quiera […]. Cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no me estoy metiendo con él, él fue el que se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva hablo de mí, de Epa [Colombia] y de Luna Gil”, expresó la huilense.

Pero, además, la exparticipante de ‘Protagonista de Nuestra Tele’ (2013) advirtió a su contraparte con las supuestas pruebas que dijo tener de que este le coquetea a una amiga suya.

“Yo tengo los pantallazos donde usted, señor Mauricio, le está coqueteando a mi amiga. Entonces, como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo, para nada, pero mejor, vea, bebé, calladito. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque tiene rabo de paja”, enfatizó.