Tantos fueron los mensajes que le dejaron al artista, que él decidió aclarar lo sucedido con sus fanáticos, entre ellos, una usuaria que le dijo:

“Yeison, papito, me decepcionó. Con lo que le hizo anoche al enano amiga de Yina mostró todo, lo creía más humilde por ser de Caldas; acá en esta tierrita nos caracterizamos por la humildad. Qué mal que nos representa”.

Yeison Jiménez se defiende de pulla de Yina Calderón

Ante el fuerte comentario, el artista dijo que solo planeaba referirse en una oportunidad a lo sucedido, pues le parecía justo aclarar cómo ocurrió todo; esto, porque las personas solo tenían la versión de la ‘influenciadora’.

Yeison Jiménez, que sigue a famosa modelo de Onlyfans, aseguró que en el lugar en el que se cruzó con Yina Calderón lo ubicaron en el segundo piso, porque estaba muy lleno.

“Subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantarle a Yina, y le dije que yo no podía hacerlo, me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina“, narró el cantante, quien fue pillado junto a Esperanza Gómez entrado a sospechoso lugar, y reiteró que se negó a moverse de su lugar.

Pero ahí no quedó el intercambio, pues luego la empresaria subió, lo saludó y sugirió que él había tratado mal a su acompañante, hecho que Jiménez negó y hasta aprovechó para hacer un careo.

“Quiero que sepan algo, el borracho no era yo. Y no es mi obligación tener que cantarle a alguien porque es generador de contenido o algo así. Luego le di las gracias a ella, porque he visto que escucha mi música y ya se fue”, concluyó el artista, que pasó mal rato por disparos durante un concierto.

Aquí, lo dicho por el intérprete de música popular; el contenido fue replicado por una cuenta de chismes en Instagram: