Ella sostiene que su vida cambió al ser empresaria, pues antes era pobre y ahora pasó a ser “Ricky Ricón”. Asegura que debido a eso la empezaron a perseguir “de una forma increíble”, al punto de tratar de meterla en líos legales.

Epa Colombia sostuvo que la Dian le hizo un requerimiento y se metió a su empresa de keratinas. Insinuaron —según ella— que era evasora de impuestos.

“Me enviaron la Dian, porque aquí tú no puedes salir adelante; a ti te aplastan en Colombia. Como desde la Dian me hicieron un requerimiento, entraron a mi empresa a mirar si es que yo era lavadora de dinero, si es que yo estaba evadiendo impuestos. Eso para aplastarme, porque la Dian significa cárcel”.

‘Epa Colombia’ se defiende de acusaciones de lavado de dinero y de evasión de impuestos

La empresaria, que hace poco cumpió años y lo celebró a lo grande, aseguró que muchas de sus clientas se han negado a pagar el 19 % de impuestos por sus productos. Sin embargo, subrayó que ella asumió ese valor de su bolsillo con tal de pagar las obligaciones fiscales y no tener líos legales. “Yo no me quería ir a la cárcel”, agregó.

En su grabación, que fue reproducida por una cuenta de chismes, dijo que muchos la han acusado de estar lavando dinero, además de estar robándose los impuestos. No obstante, ella mostró lo que parecen ser unos soportes en los que, sostiene, aparecen las pruebas de que paga sus obligaciones y de que su dinero es limpio.

Encima, dijo que los pagos que ha hecho son bastante altos y que con esa plata se hubiera podido comprar hasta dos casas.

‘Epa Colombia’ le manda vainazo a corruptos

Dijo que —a diferencia de ella, que sí paga— “los de corbata son ratas y ladrones”.

Reiteró que a pesar de los señalamientos de “guisa” y de “ñera” que recibe a diario, ella sí cumple con sus obligaciones, mientras que los ladrones de cuello blanco jamás mostrarían su declaración de impuestos.

