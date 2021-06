Si usted es pensionado y no necesita el Registro Único Tributario (RUT) porque no declara renta o porque ya no trabaja o presta servicios, no necesitará hacer el trámite. Solo aplica para los pensionados que ya tienen el RUT y necesitan mantenerlo actualizado.

La polémica por la actualización de este documento se dio desde enero pasado y, ante las quejas, la Dian amplió el plazo que se vence el próximo miércoles 30 de junio.

“La DIAN reitera que para actualizar el RUT ningún ciudadano requiere desplazamientos ya que la Entidad, debido a la situación de pandemia que afronta el país, ha concentrado su atención, exclusivamente a través de canales virtuales que permiten la realización de trámites y servicios. Este trámite no tiene ningún costo económico”, explico la Dian en esa época.

RUT para pensionados en Colombia

Si usted es pensionado, la actualización es muy fácil hacerla. Se debe ir a los canales virtuales de la Dian, sin intermediarios que cobran.

El nuevo Código de Actividad Económica para los Jubilados es el 0020, el número que se deberá actualizar y con el que se busca diferenciar a los pensionados de los asalariados.

¿Qué pasa si no actualiza su RUT? La Dian explicó que quienes no hagan el trámite (y no lo necesiten) podrán ser sancionados con hasta 73.000 pesos diarios por cada día de retraso.

Lee También

La autoridad de impuestos en Colombia también explicó que solo deben actualizar el cambio de código de actividad los colombianos que estén pensionados e inscritos en el RUT.

“Esta actualización aplica para las personas naturales que reciben ingresos provenientes de una pensión de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de devoluciones de saldos de ahorro pensional”, explicó la Dian en un comunicado.

¿Cómo sacar el RUT para pensionados en Colombia?

Ahora, los pensionados que quieran mantener activo y actualizado el registro deberán hacerlo por Internet y el trámite es muy sencillo y gratis.

La persona debe ir a este enlace del portal transaccional de la Dian, a través de la opción de “Usuario Registrado”. Luego, dar la opción “A nombre propio”, con tu número de cédula y la contraseña

Para llevar a cabo el proceso, debes tener habilitada tu cuenta de usuario ante la Dian. Si aún no tienes tu cuenta de usuario habilitada, puede hacerlo fácilmente en este enlace

Una vez habilitada la cuenta, debes ingresar por la opción “Usuario Registrado”, “A nombre propio”, con tu número de cédula y la contraseña de acceso definida en el momento de habilitar la cuenta

Después, una vez en su sesión de usuario, en el menú “Mis actividades”, debe ubicar la opción de “Actualización RUT” e ingresar.

“Ten presente que la información del campo de actividad económica que debes actualizar se encuentra en la hoja 1 del formulario. Selecciona entonces esta opción en el menú desplegable y haz clic en la opción ‘Cargar documento’”, explicó la Dian.

La información de la actividad económica principal (o secundaria) se encuentra a partir del campo N° 46 y hasta el 50. Realiza el cambio de la responsabilidad 0010 por la 0020, teniendo presente registrar la fecha a partir de la cual tienes la calidad de pensionado.

La actualización del RUT puede hacerse en línea con o sin Firma Electrónica. En este enlace puedes consultar el paso a paso detallado de cómo llevar a cabo todo el proceso.