En la emisión del sábado 24 de julio, el programa ‘La Red’ dedicó casi 40 minutos para hablar de y con Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ en redes sociales.

Durante la entrevista, la ahora empresaria habló de su niñez, de su adolescencia y de cómo las redes sociales le cambiaron por completo la vida.

Además de contar cómo se hizo viral y luego famosa, gracias a sus videos, ‘Epa Colombia’, contó detalles del proceso legal que tuvo que enfrentar, luego de destruir instalaciones de Transmilenio en medio de protestas en el país.

Ese, según contó, fue el suceso que, a pesar de que fue negativo y fue sentenciada a prisión domiciliaria, le terminó cambiando la vida para bien, pues fue por ello que decidió emprender con el negocio de las keratinas.

Barrera recordó que 9 meses después de que una jueza haya determinado que no podía usar sus redes sociales como castigo por sus actos, su abogado logró que le quitaran esa medida, pues las redes eran su trabajo y la forma de conseguir dinero para sustentar su vida.

“El abogado me dijo que ya podía utilizar las redes sociales, pero que era hora de cambiar, que no saliera la misma ‘Epa Colombia’ de antes, sino una ‘Epa Colombia’ nueva, que inspirara y en eso fue en lo que me convertí”, expresó la bogotana en ‘La Red’.

El periodista del magacín de chismes que la estaba entrevistando le preguntó que en qué se había convertido. Fue en ese momento en que la ‘influenciadora’ se quebró y tomó aire porque no podía seguir hablando.

Luego de unos segundos y entre lágrimas, Daneidy Barrera respondió: “Me convertí en una empresaria exitosa en Colombia, porque salir adelante en Colombia es difícil, emprender y generar empleo es muy difícil. Esos meses que me quitaron las redes, me hicieron un favor, porque hicieron a una mujer fuerte, valiente, capaz ”.

“Uno se puede equivocar en la vida, pero tiene derecho a cambiar y las segundas oportunidades existen. Esa segunda oportunidad que me dieron, me impulsó a ser la mujer que hoy en día soy, trabajadora”, agregó en medio de su llanto.

Por último, ‘Epa Colombia’, cuyo maquillaje en la entrevista causó una pelea entre los presentadores de ‘La Red’, habló sobre las acusaciones de que evade impuestos o lava dinero por todos los lujos que se da, pero se defendió y expresó que es una empresaria correcta que no le debe nada a la Dian.

