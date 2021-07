A Yina Calderón le cerraron su cuenta de Instagram hace unas semanas y tuvo que abrir un nuevo perfil en el que tiene muchos menos seguidores, razón por la que muchas de las personas le perdieron la pista.

A pesar de esa situación en la que involucró a la ‘Liendra’, ella decidió irse a Cartagena para celebrar su cumpleaños con su pareja y sus amigos, aunque ha pasado mucho más que solo disfrutar.

Recientemente, se conocieron varias imágenes grabadas por otras personas en el lugar en el que ella estuvo celebrando. Allí se ve a Yina Calderón con un grupo de personas y un hombre que no es su pareja le pide que se den un pico, como ella no accede, esta persona la empuja de la embarcación al mar.

Hasta el momento ella no se ha pronunciado sobre este video y se desconoce quién es esta persona que le hizo pasar un mal momento frente a los que estaban en ese sector de Cartagena.

Durante su viaje se conocieron imágenes de ella dándose un pico con otro hombre, que no es el mismo que la lanzó al mar. La imagen fue difundida por las cuentas de chismes y se preguntaban por quién es esta persona.

Ella decidió hablar sobre esa situación para aclarar que no ha terminado con su novio y que incluso él está con ella en Cartagena.

“Había mucha comunidad gay. Yo los amo y le di un pico que estaba con su marido. Yo estaba al lado de mi esposo. No me inventen cuentos. Me pidió un piquito para la foto”, contó la joven ‘influencer’ y empresaria.