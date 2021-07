Recientemente ‘La Liendra’ le pidió a sus millones de seguidores que le preguntaran qué opinaba sobre personajes de la farándula colombiana. El pereirano habló sobre Kevin Roldán, reguetonero que vincularon sentimentalmente con su exnovia Luisa Castro, de ‘Epa Colombia’, de Jefferson Cossio y criticó duramente a Yina Calderón.

“Yina Calderón es una persona mitómana, que se cree sus mentiras. No le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio. Siento que debería tomar el ejemplo de ‘Epa Colombia’ y no solo cambiar de carro y de casa, sino también como persona, ya que el de arriba le está dando la oportunidad”, dijo ‘La Liendra’ sobre Calderón en sus historias de Instagram.

“Yo creo que después de esto saldrá a decir miles de cosas, pero no me importa, no la volveré a mencionar en mi vida. No me cae mal y me alegra que la gente ya se las pilló. De verdad le deseo solo buenas cosas”, agregó con un corto escrito, vaticinando que Yina Calderón no se iba a quedar callada e iba a responder.

Aunque en un inicio la ahora DJ de ‘guaracha’ dijo que no le importaba para nada la opinión que tiene ‘La Liendra’ sobre ella, más adelante filtró un chat de Instagram entre los 2, en el que queda evidenciado que el paisa le echó los perros.

“Si yo soy mitómana usted es un perro que no respeta a su novia, y mejor déjeme en paz o publico la conversación completa”, escribió Yina Calderón junto a un pantallazo de una conversación con ‘La Liendra’.

En la imagen compartida por la exparticipante de ‘Protagonistas’ se ve que ‘La Liendra’ le escribió: “Tú me dañas la mente, acá entre nos. Con el respeto de tu novio y la mía”.

Este cruce entre los 2 ‘influenciadores’ viene de semanas atrás, cuando Yina Calderón dio a entender que ‘La Liendra’ le mandó a inhabilitar su cuenta de Instagram y que intentó hacer lo mismo con la de Luisa Castro.

Yina Calderón filtra chat con la ‘La Liendra’ y lo expone