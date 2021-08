Su antagónico en la novela de Caracol le ha representado aplausos por la credibilidad que da como malo, pero también críticas de quienes no diferencian la ficción de la realidad y creen que él es así.

Además de su actitud y hablado, su ‘look’ es una de las cosas que más ha llamado la atención en la segunda temporada de la producción, pues luce calvo y con un poquito de barba, que en ocasiones parece rubia, al igual que sus cejas.

Para muchos es común esa imagen y saben cómo se ve el artista así y con cabello, pues han seguido su carrera, pero otros no se lo imaginan de una forma diferente por lo que en esta nota compartimos tomas de él con otros estilos.

Las imágenes las publicó el antagonista en su cuenta de Instagram, la cual está certificada y donde aparece como @lucho_velasco. En su perfil, con más de 257 mil seguidores, la estrella de la televisión colombiana no solo se describe como actor, sino como “director, mánager y personal trainer”.

Estas son las capturas de ‘Manín’ con y sin pelo. Es más, en el primer video se aprecia una de sus transformaciones, mientras en el segundo permite observar parte del proceso para encontrar el ‘look’ del villano para ‘La reina del flow 2’:

En su declaración sobre cómo fue grabar con ‘Lucho’ Velasco, la celebridad (que sufrió un accidente en la novela) dijo que lo admiraba y lo adoraba, pero en las grabaciones de sus capítulos juntos hubo momentos que le parecieron densos por las actitudes del personaje de él y el de ella.

“Si no hubiéramos compartido en los momento de maquillaje y ensayos previos al rodaje, hubiera quedado con otra imagen de ‘Lucho’, porque, de verdad, en escenas es muy intimidante. Creo que lo admiro mucho por eso, porque dentro no estaba escrito que ‘Manín’ fuera como tan ‘morboso’, por decirlo así. Entonces, cuando empezamos a grabar, yo dije: ‘Frente a este elemento, ¿Silvia cómo reacciona? Donde no le siga el juego pierde, le toca ponerse a la altura y jugarle al ‘¿ah, bueno, vamos a coquetear? ¡Bueno, qué rico!’’… Pero por dentro era, ¡juepucha! Hubo momentos de intimidación que yo salía y le decía: ‘’Lucho’, aaaah, te odio, te odio [risas]”, relató Luna Baxter como se puede escuchar en este video de Pulzo, con la entrevista completa.