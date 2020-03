green

La famosa destacó el poder de autocontrol de algunos “seres de luz” que ve por ahí, pero dejó claro que no es el caso de ella.

“Por mi parte si les digo que sufro de claustrofobia, me está costando dormir con tanto terrorismo, y si no hago ejercicio y ocupo el día con mil tareas del hogar podría perder la poca cordura que me queda”, escribió Violeta al lado de una fotografía en la que aparece con ropa deportiva que deja ver su zona abdominal.

En el mismo ‘post’, Bergonzi pidió que no le aconsejaran hacer yoga, aunque no especificó por qué le molesta tanto, cuando es una excelente práctica para controlar la ansiedad.

Mientras encuentra otras actividades además de entrenar, Violeta parece divertirse con TikTok, aplicación en la que hizo el #despaciochallenge.