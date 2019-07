Allí le preguntaron si ya tenía novio y la famosa primero contestó: “No, todavía no”, y enseguida expresó la mencionada frase.

Ante eso, la entrevistadora le dijo: “¿Qué, qué? Y, después, le preguntó a Shirly por su orientación sexual.

“¿Cambiaste de bando?”, fue el interrogante, y la exprotagonista lo negó. “No, ¿cómo así? Tampoco se trata de lo contrario, sino que… no sé, me he puesto un poquito pretenciosa y caprichosa”; manifestó.

Esto se dio pocos días después de que la presentadora de ‘La Kalle’ le tocara los senos a la exactriz porno Amaranta Hank en la emisora, para comprobar si usaba o no brasier.

Aquí el video del capítulo completo en el que ‘La red’ presentó lo dicho por Shirly de que ya no le gustan casi los hombres; el momento exacto aparece desde el minuto 1:03:04.